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İşte 2023-2024 Süper Lig fikstürü! İlk haftanın programı belli oldu! Sezonun ilk derbi maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tarihi....

A Haber
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Giriş: 18.07.2023 22:50
Güncelleme:18.07.2023 22:50
Türkiye'de milyonlarca futbolseverin ilgiyle takip ettiği Süper Lig Fikstür Çekim Töreni Riva'da TFF'ye ait tesislerde yapıldı. Törene futbol camiasından son derece önemli isimler katılırken tüm maçların oynanacağı takvim belli oldu. Buna göre ligdeki ilk derbide 2. haftada Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek. İşte detaylar....
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