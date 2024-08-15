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İki temsilcimiz Avrupa’da tur peşinde! R. Win- Trabzonspor maçı 19’da A Spor’da

İki temsilcimiz Avrupa’da tur peşinde! R. Win- Trabzonspor maçı 19’da A Spor’da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 18:17
Trabzonspor, UEFA Avrupa ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya’da Rapıd Wıen ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da A Spor'da yayınlanacak karşılaşmanın detaylarını A Spor muhabiri Engin Can Çelik Viyana'dan aktardı.
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