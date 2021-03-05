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Hıncal Uluç'tan şoke eden sözler: Galatasaray'ın maçını izlerken utanıyorum

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Giriş: 05.03.2021 21:03
Güncelleme:05.03.2021 21:10
Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı A Spor ekranında yayınlanan "Hıncal Uluç ile Baş Başa" programında yorumlayan spor yorumcusu Hıncal Uluç'tan şoke eden sözler... "Galatasaraylı olarak utanıyorum" diyen Uluç oynanan futbola sert tepki gösterdi. İşte o sözler...

A Spor ekranında yayınlanan "Hıncal Uluç ile Baş Başa" programında flaş sözler...

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray ile ilgili şoke eden sözler... Sarı kırmızılıların oynadığı futbolu beğenmediğini anlatan Uluç, "Galatasaray'ın maçını izlerken uyuklamaya başlıyorum. Spiker sesini yükseltiyor da silkinip kendime geliyorum. Galatasaray'ın maçını izlerken ben Galatasaraylı olarak utanıyorsam, kazansa ne olacak, kaybetse ne olacak?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

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