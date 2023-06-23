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"Hiç kimse çıkmazsa ben aday olurum"

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Giriş: 23.06.2023 15:27
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yapıyor. Aziz Yıldırım başkan adaylığı ile ilgili "Hiç kimse çıkmazsa ben aday olurum" dedi.
Hiç kimse çıkmazsa ben aday olurum
"Hiç kimse çıkmazsa ben aday olurum"
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