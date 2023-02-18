18 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Hatay’da enkaz altındaki Ganalı futbolcu Atsu depremde hayatını kaybetti

Hatay’da enkaz altındaki Ganalı futbolcu Atsu depremde hayatını kaybetti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2023 09:46
Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun durumu merak ediliyordu. Enkaz çalışmaları devam ederken, Atsu'nun menajeri acı haberi verdi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Atsu’dan acı haber geldi!
Atsu'dan acı haber geldi!
Trabzon’da futbol dünyası tek yürek
Trabzon'da futbol dünyası tek yürek
Şampiyonlar Ligi depremzedeleri unutmadı
Şampiyonlar Ligi depremzedeleri unutmadı
Ligden çekilme kararı alacağız
"Ligden çekilme kararı alacağız"
Jesus’un mesleki ahlakı yok
"Jesus'un mesleki ahlakı yok"
Icardi’den transfer talebi
Icardi'den transfer talebi
Ali Koç ile Jorge Jesus PFDK’ya sevk edildi
Ali Koç ile Jorge Jesus PFDK'ya sevk edildi
PFDK’dan Galatasaray ve Trabzonspor’a caza
PFDK’dan Galatasaray ve Trabzonspor’a caza
Fenerbahçe Adana’da kayıp!
Fenerbahçe Adana'da kayıp!
Fenerbahçe’den Ali Palabıyık açıklaması!
Fenerbahçe'den Ali Palabıyık açıklaması!
Cimbom rekor tazeledi! Aslan İcardi ile kazandı
Cimbom rekor tazeledi! Aslan İcardi ile kazandı
Hadziahmetovic Beşiktaş için İstanbul’da
Hadziahmetovic Beşiktaş için İstanbul'da
Daha Fazla Video Göster