Hangi futbolcular bonservis rekoruna imza attı? Bonservis rekoru kıran futbolcular

Türkiye'de futbolda yaz transfer dönemi iki gün sonra, 15 Eylül'de tamamlanacak. Transferde ödenen bonservis bedelleri, bu süreçte en çok konuşulan konuların başında geliyor. Kariyerleri boyunca en çok bonservis ücreti ödenen oyuncular kimler? A Spor ekibinden Onur Yıldız detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN