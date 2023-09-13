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Hangi futbolcular bonservis rekoruna imza attı? Bonservis rekoru kıran futbolcular

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Giriş: 13.09.2023 14:04
Türkiye'de futbolda yaz transfer dönemi iki gün sonra, 15 Eylül'de tamamlanacak. Transferde ödenen bonservis bedelleri, bu süreçte en çok konuşulan konuların başında geliyor. Kariyerleri boyunca en çok bonservis ücreti ödenen oyuncular kimler? A Spor ekibinden Onur Yıldız detayları aktardı.
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Bonservis rekoru kıran futbolcular
Bonservis rekoru kıran futbolcular
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