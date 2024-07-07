Hakan Çalhanoğlu maç sonrası gözyaşlarını tutamadı!

A Milli Futbol Takımımız, Euro2024 çeyrek finalinde karşılaştığı Hollanda’ya 5 dakika içinde yediği goller nedeniyle 2-1’lik skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Maçın sonrasında takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu dakikalarca ağladı, futbolcular üzüntülerini gizleyemedi.

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