Getafe Trabzonspor maçı canlı anlatım | Video

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda İspanya La Liga ekiplerinden Getafe ile karşı karşıya gelecek. Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Yusuf Sarı gibi isimlerinden yoksun olan Karadeniz Fırtınası, Avrupa Ligi'ne galibiyet ile başlamak istiyor. Peki Getafe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda La Liga takımlarından Getafe'ye konuk oluyor. Karadeniz Fırtınası, Avrupa Ligi'ne galibiyet ile başlamak istiyor. Peki Getafe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Getafe-Trabzonspor karşılaşmasını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

GETAFE - TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM - VİDEO TIKLA

Temsilcimiz Trabzonspor yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek. Fırtına ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe ile karşılaşacak. Tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fırtına, turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Birçok yıldızından eksik olan bordo-mavililerde Ünal Karaman'ın kuracağı kadro şimdiden merak konusu oldu. İşte Getafe Trabzonspor maçıyla ilgili tüm detaylar...

GETAFE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fırtına, C Grubu'nda ilk hafta maçında İspanya temsilcisi Getafe'ye konuk olacak. Başkent Madrid'de Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda TSİ 19.55'te oynanacak karşılaşmayı Slovenya'dan Matej Jug yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.