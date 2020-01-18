Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! | Video
Süper Lig maçı Gaziantep Fenerbahçe canlı izle! Ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de ikinci yarı start aldı. 18. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Topladığı 31 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada bulunan Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet. Teknik direktörlüğünü Marius Sumudica'nın yaptığı Gaziantep FK ise ligde 24 puan kazandı. Bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve hakem Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı karşılaşma ahaber.com.tr canlı anlatım izleme ekranından dakika dakika takip edilebilecek. İşte, Gaziantep FK Fenerbahçe maçı canlı izleme sayfası…
GAZİANTEP FK – FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
İLK MAÇ 5-0 BİTMİŞTİ
Ligdeki son iki maçını kazanan Fenerbahçe, deplasmanda ise 4 maçlık galibiyet hasretini 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçıyla sona erdirdi.
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK ise ligin ilk yarısını 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 5 yenilgi alarak 24 puanla 9. sırada tamamladı. Gaziantep temsilcisi ligdeki son 4 maçında ise 2'şer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanında iki isim kesin olarak forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, bu karşılaşmayı da kaçıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün ise durumu yapılacak son antrenman öncesi belli olacak.
Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
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