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Gaziantep FK Beşiktaş maçı | Sergen Yalçın'dan flaş karar! Yeni yıldızlar ilk 11'de olacak mı?

İHA
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Giriş: 21.08.2021 11:03
Süper Lig'e 3-0'lık Rize galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, bu akşam 21.45'te zorlu Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Tecrübeli hoca önemli karşılaşma öncesi ilk 11'ine son şeklini verdi. Taraftarlar sabırsızlıkla Alex Teixeira ve Michy Batshuayi sahada görmek istiyor. Peki Sergen hoca bu iki isme karşılaşmada forma verecek mi? İşte yanıtı...
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