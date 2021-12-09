Galatasaray’ın UEFA’daki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio'ya konuk olacak. Galatasaray, Çizme'den her hangi bir puanla dönmesi durumunda grubunu lider tamamlayacak. Mağlubiyetten ise sarı kırmızılılar 2. olacak. UEFA'daki temsilcimiz Galatasaray'ın 2. olması durumundaki muhtemel rakipleri belli oldu.