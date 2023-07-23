23 Temmuz 2023, Pazar
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Zaha'yı KAP'a bildirdi! 'Ali Cabbar' göndermesi...
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde bombayı patlatıyor. Sarı kırmızılılar, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Cimbom açıklamanın ardından Fenerbahçe'ye sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla 'Ali Cabbar' göndermesinde bulundu.