Galatasaray'da transferde büyük sürpriz! Eski Aslan yeniden gündemde...

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray Victor Nelsson'un satılması durumunda o bölgeye eski oyuncusu Marcao'yu transfer etmeyi düşünüyor. Sevilla'ya gittiğinden beri sakatlıklarından kurtulamayan Brezilyalı için Aslan çok düşük bir rakam önerecek.