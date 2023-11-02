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Videolar Spor Videoları Galatasaray'da transferde büyük sürpriz! Eski Aslan yeniden gündemde...

Galatasaray'da transferde büyük sürpriz! Eski Aslan yeniden gündemde...

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Giriş: 02.11.2023 09:26
Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray Victor Nelsson'un satılması durumunda o bölgeye eski oyuncusu Marcao'yu transfer etmeyi düşünüyor. Sevilla'ya gittiğinden beri sakatlıklarından kurtulamayan Brezilyalı için Aslan çok düşük bir rakam önerecek.
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