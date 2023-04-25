25 Nisan 2023, Salı
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Galatasaray'da meğer fırtınalar kopmuş! İşte Gomis olayının perde arkası
VavaCars Fatih Karagümrük ile Süper Lig'in 31. haftasında 3-3 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşayan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi yaşanmıştı. Fransız golcünün takımda artık oynamak istememesi sonrası hem Okan Buruk hem de Dursun Özbek'ten dikkat çeken açıklamalar gelmişti. Galatasaray'da Gomis krizinin perde arkası ortaya çıkarken, yaşanan olayla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.