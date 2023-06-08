08 Haziran 2023, Perşembe
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Galatasaray'da Joao Felix bombası! Dünya yıldızı Aslan'ı sosyal medyadan takibe aldı taraftar çıldırdı
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray'da Mertens'in yerine yeni bir 10 numara arayışı başladı. Aslan'ın gündemine dünyaca ünlü yıldız Joao Felix gelirken, yıldız oyuncu sarı kırmızılıları sosyal medyadan takibe aldı. Felix'in bu hamlesi sarı kırmızılı taraftarı sevinçten çılgına çevirdi. İşte detaylar...