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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Yeni bir dünya yıldızı daha listeye eklendi...

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Giriş: 04.03.2023 11:06
Transfer dönemine Zaniolo transferiyle damga vuran Galatasaray, Liverpool'un 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Roberto Firmino'yu gündemine aldı. Yıldız oyuncunun transfer konusunda Taffarel ile görüştüğü ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
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Galatasaray transferde büyük oynuyor!
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