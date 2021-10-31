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Videolar Spor Videoları Galatasaray Gaziantep maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı yayını hangi kanada?

Galatasaray Gaziantep maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı yayını hangi kanada?

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Giriş: 31.10.2021 19:19
Süper Lig’in 11. Hafta maçları kapsamında Galatasaray, Gaziantep FK’yı sahasında konuk ediyor. Fatih Terim yönetimindeki ev sahibi sarı-kırmızılı ekip mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı mücadelede Gaziantep ekibi deplasmanda kazanmayı hedefliyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı yayını beIN Sports kanalından izleyebilir.
Galatasaray Gaziantep maçı canlı izle!
Galatasaray Gaziantep maçı canlı izle!
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