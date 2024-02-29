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Galatasaray 0-1 Fatih Karagümrük | Gol: Marcao

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Giriş: 29.02.2024 22:16
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Vavacars Fatih Karagümrük, 6. dakikada Marcao'nun attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
Galatasaray 0-1 Fatih Karagümrük
Galatasaray 0-1 Fatih Karagümrük
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