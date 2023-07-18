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Filenin Sultanları yurda döndü

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Giriş: 18.07.2023 17:01
Güncelleme:18.07.2023 17:01
2023 FIVB Milletler Ligi’nde Çin’i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız için Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul'a geldi.
Filenin Sultanları yurda döndü
Filenin Sultanları yurda döndü
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