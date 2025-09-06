06 Eylül 2025, Cumartesi
Filenin Sultanları tarihte ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finalde! Tayland'da tarihi başarı
Tarihinde ilk kez FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Japonya ile karşılaştı. İlk seti kaybeden Filenin Sultanları, daha sonra çıktığı 3 seti de üst üste kazanarak karşılaşmayı 3-1'le bitirdi. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı tarihinde ilk kez finale yükseldi. Detayları A Spor muhabiri Engin Can Çelik aktardı.