Filenin Sultanları tarihte ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası’nda finalde! Tayland’da tarihi başarı

Giriş: 06.09.2025 13:57
Tarihinde ilk kez FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Japonya ile karşılaştı. İlk seti kaybeden Filenin Sultanları, daha sonra çıktığı 3 seti de üst üste kazanarak karşılaşmayı 3-1'le bitirdi. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı tarihinde ilk kez finale yükseldi. Detayları A Spor muhabiri Engin Can Çelik aktardı.
