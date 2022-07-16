Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Joshua King'den flaş açıklama! En iyi arkadaşım beni mahveder

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken yeni transferlerden Joshua King, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe formasını giymek için sabırsızlandığını belirten King, "8 yaşımdan beri en iyi arkadaşım Fenerbahçeli bir Türk. Kötü oynarsam beni mahveder" dedi.