16 Ağustos 2022, Salı
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Fenerbahçe'den 'Cristiano Ronaldo' açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 6-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından kendisine yöneltilen, "Cristiano Ronaldo ile ilgileniyor musunuz" sorusuna, "Evet, Ronaldo ile arkadaşız. Onun kariyeri ile ilgili farklı hırsları var. Fenerbahçe'ye gelmeyecek." diyerek yanıt verdi.