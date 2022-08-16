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Fenerbahçe'den 'Cristiano Ronaldo' açıklaması

İHA
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Giriş: 16.08.2022 09:22
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 6-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından kendisine yöneltilen, "Cristiano Ronaldo ile ilgileniyor musunuz" sorusuna, "Evet, Ronaldo ile arkadaşız. Onun kariyeri ile ilgili farklı hırsları var. Fenerbahçe'ye gelmeyecek." diyerek yanıt verdi.
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