Fenerbahçe UEFA’da gruplara kaldı

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, gruplara kalabilmek adına 5-1'in rövanşında Hollanda ekiplerinden Twente'ye konuk oldu. Sarı lacivertliler ilk maçtaki avantajlı skoru koruyarak bu maçtan da 1-0'lık üstünlükle ayrılarak adını gruplara yazdırdı.

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