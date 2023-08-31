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Fenerbahçe UEFA'da gruplara kaldı

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Giriş: 31.08.2023 23:02
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, gruplara kalabilmek adına 5-1'in rövanşında Hollanda ekiplerinden Twente'ye konuk oldu. Sarı lacivertliler ilk maçtaki avantajlı skoru koruyarak bu maçtan da 1-0'lık üstünlükle ayrılarak adını gruplara yazdırdı.
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