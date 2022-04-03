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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Sezon sonuna kadar... | Mesut Özil ve Ozan Tufan sorusuna yanıt

İHA
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Giriş: 03.04.2022 10:35
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 4-0 yendikleri Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım" dedi. Tecrübeli teknik adam Kartal, Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili sorulan soruya da yanıt verdi.
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