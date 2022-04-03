03 Nisan 2022, Pazar
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Sezon sonuna kadar... | Mesut Özil ve Ozan Tufan sorusuna yanıt
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 4-0 yendikleri Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım" dedi. Tecrübeli teknik adam Kartal, Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili sorulan soruya da yanıt verdi.