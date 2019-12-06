Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle! | Video
Ligde 14. hafta heyecanı başlıyor. Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izleme yolları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ligde oynadığı son 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde galip gelerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Konuk ekip Gençlerbirliği ise son haftaların çıkış yakalayan ekiplerinden. Son maçında mağlup olmayan Ankara ekibi ligde topladığı 14 puanla 13.sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı izleme yolları nelerdir? Haberimizde bulunan canlı anlatım izleme linkine tıklayarak maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz.
FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI ANLATIM İZLE!
91.RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 90 maçta sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
Rekabetteki son 6 maçtan 5'ini kazanıp, birinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 157 gole, Gençlerbirliği 94 golle karşılık verdi.
2017-2018 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşma 2-2 tamamlandı.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.
Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 35 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.
Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 25'ini kazandı, 7'sinde berabere kaldı.
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