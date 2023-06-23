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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı

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Giriş: 23.06.2023 17:51
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Yıldırım basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte o anlar...
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Aziz Yıldırım basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı
Aziz Yıldırım basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı
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