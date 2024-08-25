25 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Eski teknik direktör Christoph Daum vefat etti! Christoph Daum neden öldü? Daum kimdir?

Eski teknik direktör Christoph Daum vefat etti! Christoph Daum neden öldü? Daum kimdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2024 11:17
Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor’u çalıştıran eski teknik direktör Christoph Daum, 70 yaşında vefat etti. Daum uzun süredir akciğer kanseriyle müdahale ediyordu. İşte Daum'un kariyeri...
Eski teknik direktör Christoph Daum vefat etti
Eski teknik direktör Christoph Daum vefat etti
Fırtına turu Trabzon’a bıraktı
Fırtına turu Trabzon'a bıraktı
Beşiktaş İsviçre’de avantajı kaptı!
Beşiktaş İsviçre'de avantajı kaptı!
Galatasaray’ın Avrupa macerası başlıyor!
Galatasaray'ın Avrupa macerası başlıyor!
Maç sırasında öyle bir şey yaptı ki...
Maç sırasında öyle bir şey yaptı ki...
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş VAR kayıtları açıklandı!
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş VAR kayıtları açıklandı!
İlkay Gündoğan Almanya Milli Takım kariyerini sonlandırdı!
İlkay Gündoğan Almanya Milli Takım kariyerini sonlandırdı!
Trabzonspor Avusturya’da mağlup oldu!
Trabzonspor Avusturya'da mağlup oldu!
Rapid Wien 2 - 0 Trabzonspor!
Rapid Wien 2 - 0 Trabzonspor!
Rapid Wien 1 - 0 Trabzonspor!
Rapid Wien 1 - 0 Trabzonspor!
Başakşehir-Iberıa maçı saat 20.45’te!
Başakşehir-Iberıa maçı saat 20.45'te!
R. Win- Trabzonspor maçı 19’da A Spor’da
R. Win- Trabzonspor maçı 19’da A Spor’da
Daha Fazla Video Göster