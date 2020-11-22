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Erzurumspor'un VAR kararıyla iptal edilen golünü ilgili Erman Toroğlu A Spor canlı yayının yorumladı

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Giriş: 22.11.2020 21:06
Güncelleme:22.11.2020 21:06
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 39. dakikasında Marlon'un kendi kalesine attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Erzurumlu oyuncu Trabzonsporlu oyuncunun kaval kemiğine vuruyor. O kaval kemiği de gitti topa vurdu ve gol oldu. Oyuncunun ayağına vurmayacaksın, topa vuracaksan da çabuk olacaksın" şeklinde konuştu.
İptal edilen golüyle ilgili Toroğlu'ndan flaş açıklama
İptal edilen golüyle ilgili Toroğlu'ndan flaş açıklama
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