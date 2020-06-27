Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Y.Malatyaspor maçı değerlendirmesi: ''Kim kul hakkı yiyorsa...''

Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "MHK, gözlemci, hakem, teknik direktör, futbolcu. Kim ve kimler kul hakkı yiyorlarsa Allah belalarını ve cezalarını versin. Bu akşam ben pozisyon falan konuşmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.