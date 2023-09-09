Efsane kadrolar afetzedeler için sahaya çıkıyor! Türkiye ve İsviçre 2008 kadroları karşılaşacak

Bugün de önemli bir karşılaşma var. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya gelen Türkiye ve İsviçre milli futbol takımları, 15 yıl aradan sonra bu kez bir yardım organizasyonunda depremzedeler için sahaya çıkacak. A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı.

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