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Efecan Karaca'dan G.Saray maçı sonrası Muslera sözleri! ''Ahtapot gibiydi''

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Giriş: 20.02.2021 22:49
Aytemiz Alanyaspor'un deneyimli futbolcusu Efecan Karaca, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu. Efecan, "Galatasaray bizim yaptığımız prese iyi çalışmış, iyi çıktılar. Muslera'yı geçemedik, ahtapot gibiydi." dedi.
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