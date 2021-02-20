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Efecan Karaca'dan G.Saray maçı sonrası Muslera sözleri! ''Ahtapot gibiydi''
Aytemiz Alanyaspor'un deneyimli futbolcusu Efecan Karaca, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu. Efecan, "Galatasaray bizim yaptığımız prese iyi çalışmış, iyi çıktılar. Muslera'yı geçemedik, ahtapot gibiydi." dedi.