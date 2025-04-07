07 Nisan 2025, Pazartesi
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Derbinin cezaları açıklandı! Jose Mourinho’ya 3 maç ceza
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yaşanan kavgaların faturası kesildi. Hatırlayacaksınız Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direkötrü Okan Buruk'a fiziki saldırıda bulunmuştu. Portekizli hoca tahrik indirimiyle 3 maç ceza aldı. Galatasaray'dan bu cezalara tepki gecikmedi.