Derbide sahne Icardi’nin! Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi maçında karşı karşıya geldi. Tarihlerinde 354. kez karşılaşan iki ezeli rakibin maçında gülen taraf Galatasaray oldu. Cimbom, taraftarı önünde çıktığı kritik mücadeleden 3 puanla dönmeyi bildi.