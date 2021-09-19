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Canlı yayında Fatih Terim'e flaş sözler: Seni de gönderirler

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.09.2021 21:02
Güncelleme:19.09.2021 21:22
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında evinde Bülent Korkmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sezonun ilk yenilgisini alan sarı-kırzılılarda teknik direktör Fatih Terim'in oyuncu tercihleri tepki çekti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu canlı yayında imparator lakaplı tecrübeli teknik adama "Sen eski başkana inat bazı şeyler yaparsan, başkanı göndereyim diye bir şeyler yaparsan seni de gönderirler Fatih Terim." diyerek tepki gösterdi. İşte canlı yayındaki o çarpıcı ifadeler...

SÜPER LİG 5. HAFTA PUAN DURUMU

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