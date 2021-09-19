Aslan evinde ağır yaralı! Galatasaray 0-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

YEDLIN VE BABEL'E TEPKİ



Galatasaraylı taraftarlar, performansından memnun olmadığı DeAndre Yedlin ve Ryan Babel'e tepki gösterdi. Yedlin, 73'üncü dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktığı sırada sarı kırmızılı taraftarlar tarafından ıslandı. Maçın 77'nci dakikasında oyuna giren Ryan Babel de topu ayağına aldığı bölümlerde sarı kırmızılı taraftarların tepkisine maruz kaldı.



NELSSON VE VAN AANHOLT'A DESTEK



Maç bittikten sonra oyuncuların soyunma odasına girdiği sırada, bu sezon başında kadroya katılan Patrick Van Aanholt ile Victor Nelsson sahada kalarak sarı kırmızılı taraftarları desteklerinden dolayı alkışladı. Sarı kırmızılı taraftarlar da iki oyuncunun lehine tezahüratlarda bulundu.

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