Aslan evinde ağır yaralı! Galatasaray 0-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alanyaspor Candeias'ın 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar bu mağlubiyetle birlikte bu sezon ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.
Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 1-0 kaybetti. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Alanyaspor kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 8 puanda kaldı. Alanyaspor ise 9 puana yükseldi.
CİMBOM'UN İLK YENİLGİSİ!
Galatasaray bu mağlubiyetle birlikte ligde bu sezon ilk yenilgisini yaşadı. Geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar Giresunspor ve Hatayspor'u mağlup etmiş; Kasımpaşa ve Trabzonspor'la berabere kalmıştı.
MAÇIN DETAYLARI
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
GALATASARAY: Muslera - Yedlin (Dk. 73 Ömer Bayram), Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk 46 Emre Kılınç), Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan (Dk. 46 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Babel), Halil Dervişoğlu (Dk. 46 Mustafa Muhammed)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan Kırıntılı - Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aktoy, Umut Güneş, Efecan Karaca (Dk. 90+3 Eduardo), Emre Akbaba (Dk. 85 Efkan Bekiroğlu), Davidson (Dk. 71 Candeias), Diedhiou (Dk. 71 Babacar)
GOL: Dk. 87 Candeias (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Emre Akbaba, Diedhiou, Fatih Aksoy, Serkan Kırıntılı, Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 87'nci dakikada Candeias kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 8 puanda kalırken, Aytemiz Alanyaspor ise puanını 9'a yükseltti.
35'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı kornere çeldi.
38'inci dakikada Borja'nın sol kanattan içeri yerden sert kestiği ortada Nelsson'un ters vuruşu kaleci Muslera'ya çarptı. Top üst direğe vurduktan sonra kalenin üstünden kornere çıktı.
43'üncü dakikada Van Aanholt'un sol kanattan içeri kestiği ortada Juanfran'ın ters kafa vuruşu az farkla direğin hemen yanından kornere gitti.
45+1'inci dakikada orta sahada topu alan Berkan Kutlu hızla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
49'uncu dakikada Davidson'un ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruş az farkla yandan auta çıktı.
56'ncı dakikada Cicaldau'nun ceza sahası yayının solundan kullandığı serbest vuruşta yaptığı vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı çıkardı.
72'nci dakikada Juanfran sağ kanattan içeri kesti, penaltı noktası üzerinden Emre Akbaba'nın kafa vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.
87'nci dakikada Borja sol kanatta hızlandı ve içeri yerden sert kesti. Savunmanın ıskaladığı topa vuran Candeias'ı kaleci Muslera engellerken, seken topa bir kez daha vuran Candeias ağları sarstı: 0-1.
89'uncu dakikada altıpas üzerinde topu önünde bulan Mustafa Muhammed'in şutu üstten auta gitti.
Müsabaka Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
YEDLIN VE BABEL'E TEPKİ
Galatasaraylı taraftarlar, performansından memnun olmadığı DeAndre Yedlin ve Ryan Babel'e tepki gösterdi. Yedlin, 73'üncü dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktığı sırada sarı kırmızılı taraftarlar tarafından ıslandı. Maçın 77'nci dakikasında oyuna giren Ryan Babel de topu ayağına aldığı bölümlerde sarı kırmızılı taraftarların tepkisine maruz kaldı.
NELSSON VE VAN AANHOLT'A DESTEK
Maç bittikten sonra oyuncuların soyunma odasına girdiği sırada, bu sezon başında kadroya katılan Patrick Van Aanholt ile Victor Nelsson sahada kalarak sarı kırmızılı taraftarları desteklerinden dolayı alkışladı. Sarı kırmızılı taraftarlar da iki oyuncunun lehine tezahüratlarda bulundu.
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