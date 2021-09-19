Bülent Korkmaz’dan flaş Fatih Terim sözleri: Saygısızlık yapmam

"FATİH HOCAYA SAYGISIZLIK YAPMAM"

"Galatasaray yedek kulübesiyle tartıştığı yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Bülent Korkmaz, "Galatasaray'ın eski oyuncusuyum, Fatih hocayla konuşmam kadar doğal bir şey yok. Bir tartışma olmadı aramızda. Böyle bir şey olmadı. Bir teknik direktör olarak Fatih Terim'e karşı saygısızlık yapacak bir kişiliğim yok. Teknik direktörüm ve bir teknik direktörle konuşmak kadar doğal bir şey olamam. Ben yine söylüyorum. Kimseye saygısızlık yapmam. Mağlup olduğum zaman bütün oyuncuları tebrik ettim. Hedefimiz çalışmak, takımı geliştirmek, eksik olan oyuncuları belli bir seviyeye getirmek" dedi.