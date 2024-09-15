Bursaspor 3. Lig seyirci rekoru kırdı!

TFF 3. Lig 1. Grup 2. haftasında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanan Bursaspor-Tokat Belediye Plevne Spor maçını yaklaşık 41 bin yeşil-beyaz taraftar takip etti ve 3. Lig'de seyirci rekoru kırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN