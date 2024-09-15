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Bursaspor 3. Lig seyirci rekoru kırdı!

Bursaspor 3. Lig seyirci rekoru kırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 19:49
TFF 3. Lig 1. Grup 2. haftasında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanan Bursaspor-Tokat Belediye Plevne Spor maçını yaklaşık 41 bin yeşil-beyaz taraftar takip etti ve 3. Lig'de seyirci rekoru kırıldı.
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Bursaspor 3. Lig seyirci rekoru kırdı!
Bursaspor 3. Lig seyirci rekoru kırdı!
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