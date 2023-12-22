Beşiktaş'ta kabus gibi sezon! Görevine son verilen Rıza Çalımbay'dan bomba gibi sözler: Onların dediğini yapmadım

Beşiktaş'ın dün akşam aldığı yenilginin ardından yollarını ayırdığı Rıza Çalımbay, TSYD tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay açıklamasında kulübün kendisine haksızlık yaptığını iddia ederek yaşananları tek tek anlattı.