Beşiktaş'ta forvet transferi çıkmazı! Henüz imza yok

Golcü transferinde elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim 4 koldan çalışmalarını sürdürüyor. Birçok oyuncu ile temas halinde olan siyah-beyazlılar, bir süre önce gündemine aldığı eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban için yeniden atağa kalktı. Gana basını, Genoa'da forma giyen yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın yapacağı yeni teklifi duyurdu.