21 Haziran 2022, Salı
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Beşiktaş'ta forvet transferi çıkmazı! Henüz imza yok
Golcü transferinde elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim 4 koldan çalışmalarını sürdürüyor. Birçok oyuncu ile temas halinde olan siyah-beyazlılar, bir süre önce gündemine aldığı eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban için yeniden atağa kalktı. Gana basını, Genoa'da forma giyen yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın yapacağı yeni teklifi duyurdu.