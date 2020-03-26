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26.03.2020

Beşiktaşlı futbolcu Mohamed Elneny Kur'an-ı Kerim okuduğu anları paylaştı |Video

Beşiktaş'ın yıldız futbolcu Mohamed Elneny Kur'anı-ı Kerim paylaştığı anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Mısırlı futbolcu paylaşıma "Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" notunu düştü. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi.

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