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Beşiktaş'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst İstanbul'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 16:17
Güncelleme:13.06.2024 16:17
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst İstanbul'a geldi. Hollandalı teknik adamla 14 Haziran Cuma günü resmi sözleşme imzalanacağı duyuruldu..
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