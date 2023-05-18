Beşiktaş'ın başına talih kuşu kondu! Rekor teklif! Yuvadan uçuyor

Süper Lig'de son haftaların en formda takımı olan ve ligde son 12 maçta 10 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, Şenol Güneş ile birlikte adeta yeniden doğdu. Avrupa'ya gitme umutlarını canlı tutan Kartal, yeni sezon için de kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlarken, takımın yıldız oyuncusuna Avrupa devi resmen talip oldu. Beşiktaş, Şenol Güneş'in prensi haline gelen yıldız futbolcudan kasasını dolduracak