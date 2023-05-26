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Videolar Spor Videoları Başakşehir'den geçit yok! ZTK finalinde Fenerbahçe'nin rakibi oldu! Ankaragücü 2-2 Başakşehir (MAÇ SONUCU).

Başakşehir'den geçit yok! ZTK finalinde Fenerbahçe'nin rakibi oldu! Ankaragücü 2-2 Başakşehir (MAÇ SONUCU).

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Giriş: 26.05.2023 10:59
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandığı maçın rövanşında uzatma bölümü sonunda MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Başakşehir ZTK finalinde Fenerbahçe’nin rakibi!
Başakşehir ZTK finalinde Fenerbahçe'nin rakibi!
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