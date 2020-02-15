Ankaragücü Fenerbahçe canlı anlatım izle | Video

Ankaragücü Fenerbahçe canlı izle! Süper Lig 22. hafta maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. beIN Sports 1 canlı yayın ile ekranlara gelecek mücadele öncesi Fenerbahçe'de hedef mutlak 3 puan. Fenerbahçe topladığı 38 puanla ligde altıncı sırada bulunuyor ve şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Ev sahibi Ankaragücü ise alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. İşte, Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı anlatım izleme sayfası...

Ankaragücü Fenerbahçe canlı izle! Ligde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 22.haftasında Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Saat 20:00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN Sports 1 canlı yayın ile izlenebilecek karşılaşma, konuk ekip Fenerbahçe açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe bu maçta puan kaybı yaşadığı takdirde şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alacak. Ev sahibi Ankaragücü ise bu maçtan puan ya da puanlarla ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Ankaragücü Fenerbahçe maçını canlı anlatım izleme sayfamızdan takip edebilirsiniz.

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ANKARAGÜCÜ: Ricardo Henrique, Kitsiou, Kulusic, Alihan Kubalas, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Lukasik, Lobzhanidze, Ricardo Faty, Konrad Michalak, Gerson Rodrigues.

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Max Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muriqi.