Ankaragücü Fenerbahçe canlı anlatım izle | Video
Ankaragücü Fenerbahçe canlı izle! Ligde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 22.haftasında Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Saat 20:00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN Sports 1 canlı yayın ile izlenebilecek karşılaşma, konuk ekip Fenerbahçe açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe bu maçta puan kaybı yaşadığı takdirde şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alacak. Ev sahibi Ankaragücü ise bu maçtan puan ya da puanlarla ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Ankaragücü Fenerbahçe maçını canlı anlatım izleme sayfamızdan takip edebilirsiniz.
ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ!
ANKARAGÜCÜ: Ricardo Henrique, Kitsiou, Kulusic, Alihan Kubalas, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Lukasik, Lobzhanidze, Ricardo Faty, Konrad Michalak, Gerson Rodrigues.
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Max Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muriqi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.