02 Temmuz 2024, Salı
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Almanya’da taraftarlardan mehter marşı ile çeyrek final heyecanı!
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda TSİ 22.00'de Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Leipzig Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları meydanlarda toplanmaya başladı. Leipzig kenti meydanlarında maç saatine doğru kalabalık ve coşku artıyor. İki takım taraftarlarının coşkusu renkli görüntülere sahne oldu.