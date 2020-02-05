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05.02.2020
Alanyaspor 1 - 0 Galatasaray golü izle!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. 20. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Onur Bulut'un sağdan kullandığı kornerde, Belhanda'nın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza sahası önünde Bakasetas'ın şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
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