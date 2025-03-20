20 Mart 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları A Milli Takım stadyuma ulaştı!
A Milli Takım stadyuma ulaştı!

A Milli Takım stadyuma ulaştı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2025 18:58
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki ilk maçında bu akşam saat 20.00’de Macaristan ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne geldi. Kamp yaptığı Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nden ayrılan milliler, geniş güvenlik önlemleri altında stadyuma ulaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Milli Takım stadyuma ulaştı!
A Milli Takım stadyuma ulaştı!
A Milli Takım stadyuma ulaştı!
Dünya üçüncüsü boks takımı yurda döndü
Dünya üçüncüsü boks takımı yurda döndü
İkiz kardeşler yeşil sahada birbirine rakip oldu
İkiz kardeşler yeşil sahada birbirine rakip oldu
Tuncay Şanlı: Bu galibiyete ihtiyacımız vardı
Tuncay Şanlı: Bu galibiyete ihtiyacımız vardı
Erkan Sözeri: Futbol rehaveti affetmiyor
Erkan Sözeri: Futbol rehaveti affetmiyor
Psikolojik anlamda bu galibiyet bizim için önemliydi
"Psikolojik anlamda bu galibiyet bizim için önemliydi"
A Milli Takım’da 3 yeni isim
A Milli Takım'da 3 yeni isim
Fenerabahçe tur için İskoçya’da!
Fenerabahçe tur için İskoçya'da!
TFF Süper Lig’de 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
TFF Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Antalyaspor Başkanı Boztepe’den Galatasaray maçı açıklaması!
Antalyaspor Başkanı Boztepe'den Galatasaray maçı açıklaması!
Kırmızı kart gören oyuncu hakemi yumrukladı
Kırmızı kart gören oyuncu hakemi yumrukladı
Şenol Güneş’ten istifa tezahüratlarına yanıt!
Şenol Güneş'ten istifa tezahüratlarına yanıt!
Daha Fazla Video Göster