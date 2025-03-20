A Milli Takım stadyuma ulaştı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki ilk maçında bu akşam saat 20.00’de Macaristan ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne geldi. Kamp yaptığı Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nden ayrılan milliler, geniş güvenlik önlemleri altında stadyuma ulaştı.

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