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2022 Dünya Kupası Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu: 1-2! Dev turnuvaya damgasını vuran galibiyet

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.11.2022 15:49
FIFA 2022 Dünya Kupası Katar'da oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Günün açılış maçında Arjantin, Suudi Arabistan ile karşılaştı. Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin'in Suudi Arabistan'ı rahat geçeceği tahmin edilirken, 90 dakikanın sonunda sahaya şoke eden bir sonuç çıktı. Arabistan, yıldızlarla dolu rakibini 2-1 mağlup ederek kupada flaş bir galibiyet aldı.
Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu: 1-2
Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu: 1-2
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