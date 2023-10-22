Satır Arası - Sahada ve masada neler yaşanıyor?

A Haber’de 21 Ekim 2023 Cumartesi günü yayınlanan SATIR ARASI’nda; “ABD ve AB neden İsrail’i kışkırtıyor? Batı ülkelerinin İsrail’e desteğinin satır aralarında neler var? Sahada ve masada neler yaşanıyor? İsrail Gazze’de nereyi bombaladı? İsrail kara harekatına bu gece mi başlayacak?” sorularına yanıt arandı.