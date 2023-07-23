23 Temmuz 2023, Pazar
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Satır Arası - CHPde olaylı toplantıda neler yaşandı?
A Haber, Türkiye gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 22 Temmuz 2023 Cumartesi günkü yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda, İmamoğlu “Genel Başkan kalırsanız yerel seçimde ben yokum” dedi mi? Hangi başkanlar İmamoğlu’na tepki gösterdi? Olaylı toplantıda neler yaşandı? CHP’de sızdırılan toplantı kime yarar? HDP ile de gizli protokol var mı?" sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz